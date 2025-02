La Policía detiene al candidato rumano prorruso por presunto fraude electoral

La Policía rumana ha detenido este miércoles en Bucarest al candidato ultranacionalista y prorruso Calin Georgescu, que ha sido interrogado por la Fiscalía General en ... el marco de una investigación por presunto fraude electoral. Georgescu fue el ganador en noviembre de 2024 de la primera vuelta de las presidenciales, que fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Constitucional por presunta injerencia rusa en los comicios.

Tras haber sido interrogado durante cinco horas en la Fiscalía General, el candidato prorruso ha sido puesto bajo control judicial durante 60 días y no podrá abandonar el país. El Ministerio Público acusa a Georgescu de «delitos de instigación de acciones contra el orden constitucional, comunicación de información falsa y declaraciones falsas» sobre la financiación de su campaña, según informa Romania TV.

A Georgescu también le acusan de «fundar o apoyar organizaciones fascistas, racistas, xenófobas o antisemitas, así como de promover públicamente a criminales de guerra e ideologías extremistas». «Nos hicieron un gran favor», dijo tras ser interrogado por los fiscales. «¡Georgescu, presidente!», gritaban sus seguidores, que agitaban banderas rumanas y que acudieron a darle su apoyo.

El candidato ultranacionalista, que caminaba con muletas, no se mostró sorprendido por su detención: «Nada me sorprende. Me recuerda a la mentalidad y al sistema comunista de los años 50. Estamos avanzando, el pueblo se manifiesta, somos el poder y somos este país», dijo a la prensa rumana.

Su detención se produjo justo cuando Georgescu iba a presentar una nueva candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 4 de mayo. Si ningún aspirante obtiene el 50% de votos, la segunda vuelta se celebrará el 18 de mayo. «El sistema le ha parado en el tráfico y ¡le han detenido para una audiencia en la Fiscalía! ¿Dónde está la democracia, dónde están los socios que tienen que defender la democracia?», se preguntó su equipo de comunicación en su página de Facebook.

El candidato prorruso, de 62 años, niega que haya hecho nada malo durante la campaña electoral. «¡El sistema comunista-bolchevique continúa con sus atroces abusos! Intentan inventar pruebas para justificar el robo de las elecciones y hacer todo lo posible para bloquear una nueva candidatura presidencial mía», denunció en Facecook Georgescu, que instó a sus votantes a acudir el sábado a protestar en Bucarest por este nuevo «atropello judicial».

Repetición electoral

El Tribunal Constitucional rumano anuló en diciembre de 2024 los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre y ordenó la repetición de todo el proceso por presunta injerencia rusa. Se trató de un hecho sin precedentes en los 35 años de democracia y se produjo dos días antes del 8 de diciembre, fecha en la que tenía que haberse celebrado la segunda vuelta. De hecho, los ciudadanos de la diáspora habían comenzado a votar horas antes de que el alto órgano judicial exigiera nuevos comicios.

Georgescu, que se presentaba como independiente, ganó en noviembre pasado por sorpresa la primera vuelta de las presidenciales con el 22,94% de los votos, mientras que la candidata conservadora liberal y proeuropea Elena Lasconi logró el 19,18% de apoyos.

El político ultranacionalista, que tiene más de 656.000 seguidores en TikTok, es euroescéptico, prorruso y muy crítico con la UE y la OTAN. Defiende los valores tradicionales, la familia, el patriotismo y la ortodoxia cristiana. Está en contra del apoyo a Ucrania. Y denuncia la corrupción de los políticos rumanos y promete un renacimiento del país si se convierte algún día en presidente.

Gracias a una campaña electoral centrada en las redes sociales y vídeos virales en TikTok, Georgescu pasó en unas semanas de ser un político prorruso prácticamente desconocido a ganar la primera vuelta. Informes de los servicios de Inteligencia rumanos desclasificados confirmaron en diciembre que detrás de la exitosa campaña electoral de Georgescu hubo «un actor estatal». Bucarest señaló con el dedo a Moscú.

Según las autoridades rumanas, una red de 25.000 cuentas de TikTok, grupos de Telegram e influencers presuntamente se coordinaron para aumentar la popularidad de Georgescu, siendo muy activos dos semanas antes de las elecciones.