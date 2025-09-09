Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, en una imagen de archivo. EFE

Piden retirar la asignación pública a Boris Johnson por usar el cargo de primer ministro para hacer negocios

Varios documentos recogen que el antiguo jefe del Gobierno británico capitalizó los contactos internacionales y las ventajas de su paso por el poder para obtener ingresos

Ivannia Salazar

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:07

Cuando Boris Johnson abandonó Downing Street en septiembre de 2022, lo hizo envuelto en polémica, con su reputación dañada por el escándalo del 'Partygate' (las ... fiestas en Downing Street durante el covid) y tras haber perdido la confianza de su propio partido. Tres años después, su nombre vuelve al centro del debate político británico, no ya por su gestión durante la pandemia, sino por la forma en que, según una filtración de documentos conocida como los 'Boris Files', habría capitalizado sus contactos internacionales y los privilegios de su cargo para abrirse paso en el mundo de los negocios.

