Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
André Ventura, líder de la ultraderecha portuguesa. Efe

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

«Quien venga de otro país tiene que respetar nuestros valores y nuestras costumbres», defiende André Ventura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:20

Comenta

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa el partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas «ropas destinas a tapar el ... rostro», como el burka o el niqab islámicos. La medida se adopta, según sus impulsores, por motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, aunque está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Trasladan al presunto homicida de Zarautz al lugar del suceso para la reconstrucción de los hechos
  3. 3 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  8. 8 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  9. 9 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  10. 10

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos