La OTAN denuncia que un submarino ruso emergió en aguas de Francia

Moscú ha desmentido este lunes que su submarino Novorossiysk, una nave de ataque furtiva diésel-eléctrico, haya emergido en las costas del noroeste de Francia ... el pasado jueves, tal y como ha denunciado la OTAN. Según la Alianza Transatlántica, el sumergible habría sufrido problemas técnicos que lo obligaron a salir a flote. Rusia incorporó este submarino en la Flota del Mar Negro 2024, que está diseñado para operaciones en aguas poco profundas y está equipado con misiles Kalibr. Es más silencioso que la mayoría de embarcaciones nucleares rusas.

«La información difundida por varios medios de comunicación sobre el supuesto mal funcionamiento y la consiguiente salida a la superficie de emergencia del submarino diésel-eléctrico Novorossiysk frente a las costas de Francia no se corresponde con la realidad», ha comunicado la Flota rusa del mar Negro. Este tipo de nave por su alto nivel de sigilo se les apoda «el agujero negro del Mar».

Los medios franceses han apuntado que ya se le vio previamente frente a las costas de Bretaña en 2022 cuando aún no era parte de la Flota del Mar Negro. Entonces el buque fue remolcado por la Marina francesa. Al menos lleva una década de servicio en la marina rusa. El mismo Novorossiysk fue avistado cerca de España en septiembre de 2025 cerca de aguas de interés nacional. Este hecho puso en alerta tanto a la OTAN como al ejército español, que activó el protocolo Sinergia 25, que tiene por objetivo reforzar las seguridad en el mar Mediterráneo y el archipélago canario. Entonces la fragata Reina Sofía realizó un seguimiento y cuando finalizó la misión atracó en el puerto de Melilla.