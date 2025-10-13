Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de un submarino nuclear ruso. E.c.

La OTAN denuncia que un submarino ruso emergió en aguas de Francia

La Alianza asegura que el sumergigle sufrió problemas técnicos y tuvo que salir a la superficie, algo que Moscú niega

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:14

Comenta

Moscú ha desmentido este lunes que su submarino Novorossiysk, una nave de ataque furtiva diésel-eléctrico, haya emergido en las costas del noroeste de Francia ... el pasado jueves, tal y como ha denunciado la OTAN. Según la Alianza Transatlántica, el sumergible habría sufrido problemas técnicos que lo obligaron a salir a flote. Rusia incorporó este submarino en la Flota del Mar Negro 2024, que está diseñado para operaciones en aguas poco profundas y está equipado con misiles Kalibr. Es más silencioso que la mayoría de embarcaciones nucleares rusas.

