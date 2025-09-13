Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Sébastien Lecornu, primer ministro francés. Afp

El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos días festivos del calendario laboral

Sébastien Lecornu dice que tendrá que encontrar nuevas vías de financiación para recortar la deuda pública

T. Nieva

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:27

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado este sábado la retirada de una propuesta de su predecesor, François Bayrou, y no eliminará dos ... festivos del calendario laboral. «Hay cuestiones de justicia fiscal, de reparto del esfuerzo y hay que trabajar en ello sin ideología. Estoy dispuesto a ello (...). Quiero que respetemos a quienes trabajan (...). Escucho lo que dicen nuestros conciudadanos: quieren que el trabajo sea rentable», ha declarado Lecornu para argumentar la retirada en una entrevista con la prensa regional francesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Real salda una deuda con Toshack
  9. 9

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  10. 10

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos días festivos del calendario laboral

El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos días festivos del calendario laboral