Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Votantes depositan su voto en un colegio electoral en Oslo, la capital de Noruega. Reuters

Los noruegos comienzan a votar a su próximo gobierno en un clima de incertidumbre

Las últimas encuestas apuntan a un resultado muy reñido que daría la victoria a los laboristas con un estrecho margen frente a los conservadores

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:18

Cientos de noruegos han comenzado a acudir este lunes a las urnas en una clima de máxima incertidumbre para elegir al que será su nuevo ... gobierno. La cita, a la que han sido convocados cuatro millones de ciudadanos, se presenta como un pulso muy reñido, a juzgar por las últimas encuestas. Dichos sondeos confieren por el momento la victoria a los laboristas con el 28,5% de los votos -y el 51% de las papeletas para el bloque de izquierda-. Muy de cerca, en segundo lugar se situaría la alianza conservadora que lidera el Partido del Progreso de Sylvi Listhaug y que se haría con el 43,8% de las papeletas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  9. 9 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  10. 10

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los noruegos comienzan a votar a su próximo gobierno en un clima de incertidumbre

Los noruegos comienzan a votar a su próximo gobierno en un clima de incertidumbre