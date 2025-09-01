Musk pide de nuevo el voto para la extrema derecha: «O Alemania vota a AfD o es el fin de Alemania»

El multimillonario Elon Musk ha vuelto a inmiscuirse en la política germana y lo ha hecho de nuevo para pedir el voto para la ultraderechista ... Alternativa para Alemania (AfD). Un llamamiento que se produce a sólo dos semanas de la celebración de elecciones locales en Renania del Norte-Westfalia (14 de septiembre), el Estado federado más poblado del país. donde unos 13,7 millones de personas están convocadas a acudir a las urnas. La cita se plantea como un primer test electoral para el canciller, el conservador Friedrich Merz, que asumió el poder en mayo.

«O Alemania vota a AfD o es el fin de Alemania», escribió Musk en X, la red social de su propiedad, como reacción a un comentario precisamente de la formación ultra. No es la primera vez que el magnate, dueño también de Tesla y Space X y exasesor de la Administración Trump, pide el voto para el partido de Alice Weidel. Ya lo hizo a principios de año para los comicios generales (23 de febrero) que ganó la CDU/CSU y que convirtió a la extrema derecha en jefa de la oposición. Entonces lanzó un mensaje similar: «Sólo AfD puede salvar a Alemania».

Musk, que posee una fábrica de Tesla en territorio germano, se implicó de lleno en la pasada campaña electoral. Mantuvo una conversación con la lider ultra a través de X y participó en una videconferencia de este partido días antes de los comicios. «AfD es la mejor esperanza para Alemania», aseguró. El empresario insultó entonces al canciller saliente, el socialdemócrata Olaf Scholz, y al presidente, Frank-Walter Steinmeier. Al primero le llamó «necio» y «estúpido incompetente» tras la ruptura de la coalición de gobierno en noviembre, mientras que al segundo le calificó de «tirano antidemocrático» después de que el jefe de Estado denunciara los intentos de injerencia extranjera.

Mal momento para Musk

El apoyo del multimillonario a la extrema derecha alemana, y también a Trump, le estaría pasando factura en el país. Algunas empresas germanas se han retirado de X, según recoge el diario 'Bild', y las ventas de vehículos eléctricos Tesla han caído un 40% en Europa en julio. AfD, sin embargo, se encuentra al alza.

Either Germany votes @AfD or it is the end of Germany https://t.co/Ix58V4USrn — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2025

Weidel logró durante la pasada campaña también el apoyo del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Según recientes encuestas, la formación ultra quedaría segunda si ahora se celebraran elecciones federales, apenas un punto por detrás (25%) de la CDU/CSU (26%). En los pasados comicios de febrero, AfD se situó en tercer lugar en Renania del Norte-Westfalia. Y en los locales de 2020 apenas obtuvo un 5% de los votos.