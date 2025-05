«El mundo debe ejercer más presión sobre Rusia e imponer sanciones más fuertes»

Zigor Aldama Domingo, 18 de mayo 2025, 10:13 Comenta Compartir

Tras el fiasco de las negociaciones en Estambul, la pelota está en el tejado del Kremlin. Pero Volodímir Zelenski está convencido de que Vladímir Putin ... no moverá ficha si el mundo no le obliga a ello. «Queremos que el mundo continúe presionando a Rusia, con sanciones más fuertes, para que se siente a negociar», afirmó el presidente ucraniano el pasado jueves. Y ayer reiteró su mensaje: «Sin sanciones más duras, sin una presión más fuerte, Rusia no buscará una diplomacia real».

Su mensaje ha calado en Europa. Los líderes de la UE arroparon a Zelenski el viernes en la capital de Albania, Tirana, y se comprometieron a continuar imponiendo nuevas sanciones económicas a Rusia. Después de haber puesto a la 'flota fantasma' que permite a Putin continuar comerciando con sus hidrocarburos, Bruselas está planteando la posibilidad de prohibir la reapertura de los gasoductos Nordstream, inoperativos desde que fueron saboteados. Noticias relacionadas Crónica de un fracaso diplomático anunciado Un 'sábado negro' deja otros 9 civiles muertos en Ucrania Esa última medida es una buena muestra de lo poco que la UE puede hacer para presionar a Putin, que ha encontrado en gigantes como China y Rusia el colchón económico que le permite continuar combatiendo sin que la economía de su país colapse. «¿En qué momento le decimos a Putin ¡ya basta!?», se preguntaba ayer el responsable de Exteriores británico, David Lammy. Los ojos en la Casa Blanca El presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los líderes que más se han involucrado en la búsqueda de la paz para Ucrania, tampoco escondió su frustración: «Hoy, ¿qué tenemos? Nada. Y por eso les digo, ante el cinismo del presidente Putin, estoy seguro de que el presidente Trump, consciente de la credibilidad de Estados Unidos, reaccionará». Todas las miradas están puestas en la Casa Blanca. Y, ayer, Trump recogió el guante y anunció que el lunes hablará por teléfono con Putin y con Zelenski, así como con líderes de la OTAN. «A las 10 de la mañana hablaré por teléfono Putin. Los temas de la conversación serán poner fin a la 'matanza' que está matando, de media, a más de 5.000 soldados rusos y ucranianos a la semana, y el comercio», avanzó. «Espero que sea un día productivo, que se alcance un alto el fuego y que esta guerra tan violenta, que nunca debió haber ocurrido, llegue a su fin», concluyó. Mañana Trump volverá a hacer de interlocutor entre Putin y Zelenski para «poner fin a esta matanza» A la espera de que Putin y Zelenski se comuniquen de nuevo a través de Trump, ayer fueron el secretario de Estado americano, Marco Rubio, y el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quienes dialogaron por teléfono. El primero le trasladó su satisfacción por el acuerdo para intercambiar prisioneros, algo que ambos bandos han hecho repetidamente durante la guerra, y le recordó el llamamiento de Trump para acordar un alto el fuego. «El plan de paz propuesto por Estados Unidos define la mejor manera de avanzar», añadió el portavoz de Rubio, Tammy Bruce. No obstante, cada vez son más quienes consideran que Putin no tiene alicientes suficientes para ceder en sus exigencias, ya que avanza en el frente, aunque sea poco a poco, y no tiene inconveniente en continuar batallando los años que haga falta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión