El empresario franco-libanés Ziad Takieddine, en una imagen de archivo. AFP

Muere el empresario que presuntamente tuvo un rol clave en la financiación libia de la campaña de Sarkozy

El deceso del franco-libanés Ziad Takieddine tiene lugar apenas dos días antes de que el Tribunal de París pronuncie la sentencia sobre un caso por el que pueden condenar al expresidente de Francia a siete años de prisión

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:25

Apenas dos días antes de que el Tribunal de París pronuncie el jueves la sentencia sobre el caso libio, ha muerto este martes el empresario ... franco-libanés Ziad Takieddine a los 75 años. Este sulfuroso intermediario presuntamente dio en 2006 y 2007 varios millones de euros procedentes de la dictadura de Muamar el Gadafi a Nicolas Sarkozy, entonces ministro francés del Interior, y su equipo de campaña para las elecciones presidenciales. Su abogado ha informado de su deceso -se desconocen los motivos- en el Líbano. Desde hacía años, se encontraba fugado en su país natal para evitar las consecuencias judiciales por el caso libio y el affaire Karachi, por el que ya lo habían condenado en su ausencia en 2020 a cinco años de prisión.

