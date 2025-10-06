Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soldados alemanes en Hamburgo. EFE

Merz considera prácticamente inevitable el regreso de la mili obligatoria en Alemania

El canciller federal intuye que no se podrán cubrir las necesidades de personal del ejército a base de voluntarios

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:16

Comenta

El canciller federal, Friedrich Merz, considera prácticamente inevitable la reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania, ante las necesidades de personal del Bundeswehr, el ejército ... germano, para cumplir con sus objetivos en materia de defensa nacional y de la OTAN ante la amenaza rusa. La actual coalición de gobierno que preside, formada por conservadores y socialdemócratas, ha acordado introducir un nuevo modelo de mili voluntario para intentar alcanzar el mínimo de soldados necesarios.

