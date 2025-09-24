Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la Policía francesa. AFP

Un chico de 14 años acuchilla a una profesora en un colegio en el noreste de Francia

El atacante, que hirió a la docente, era conocido por ser un estudiante «problemático» que había hecho pintadas nazis en las paredes del colegio

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:34

Un nuevo suceso ha conmocionado al sector educativo en Francia. Un alumno de 14 años hirió este miércoles por la mañana con un cuchillo a ... una profesora de Música, de 66. El ataque con arma blanca ocurrió dentro del instituto Robert Schuman en la localidad alsaciana de Benfeld, en el noreste de Francia. La vida de la docente no corre peligro tras este grave incidente, que no está siendo investigado como un acto terrorista.

