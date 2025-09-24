Un chico de 14 años acuchilla a una profesora en un colegio en el noreste de Francia

Un nuevo suceso ha conmocionado al sector educativo en Francia. Un alumno de 14 años hirió este miércoles por la mañana con un cuchillo a ... una profesora de Música, de 66. El ataque con arma blanca ocurrió dentro del instituto Robert Schuman en la localidad alsaciana de Benfeld, en el noreste de Francia. La vida de la docente no corre peligro tras este grave incidente, que no está siendo investigado como un acto terrorista.

Tras haber intentado fugarse, el estudiante fue detenido pocos minutos después por la Policía. Intentó acuchillarse a sí mismo cuando lo arrestaron, lo que provocó que fuera trasladado a un hospital. El atacante era conocido por ser un «alumno problemático» y vivía en un centro para menores. Además, fue denunciado la pasada primavera por «haber pintado cruces gamadas en las paredes del colegio» y por haber »expresado su fascinación por Hitler».

La profesora sufrió heridas en la cara y la ingresaron en un hospital, a pesar de que no se encuentra en un estado grave. «Condeno con fuerza esta agresión (…). Expreso mi solidaridad con la docente y la comunidad educativa. Hemos activado un comité de urgencia para ayudar a todos los alumnos y al personal», aseguró en la red social X la ministra de Educación en funciones, Élisabeth Borne, que se desplazó al lugar de los hechos. Este suceso ha ocurrido menos de una semana después de que la Policía abatiera a un hombre que merodeaba con un machete en la salida de una escuela cerca de Toulon, en el sureste de Francia.

Je condamne avec force l’agression d’une enseignante par un élève dans un collège du Bas-Rhin.

J’exprime ma solidarité à l'enseignante et à la communauté scolaire.

Une cellule d'urgence a été activée pour accompagner tous les élèves et personnels. Je me rends sur place… — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 24, 2025

Los recintos educativos han sido en los últimos cinco años escenario de dos atentados yihadistas que dejaron en shock a Francia: la decapitación del profesor Samuel Paty en octubre de 2020 y el asesinato del docente Dominique Bernard tres años después. También se han visto ensangrentados por otros graves homicidios, sin una motivación terrorista. Por ejemplo, una maestra de Lengua Castellana fue asesinada en febrero de 2023 por un alumno en el suroeste del territorio galo, y ese año también le arrebataron la vida a una vigilante de un instituto después de que la acuchillara un estudiante de 14 años. Otra menor, de 15, fue apuñalada mortalmente el pasado abril en Nantes por un compañero, de 16, que decía asimismo «ser admirador de Adolf Hitler».