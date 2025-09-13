Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una rueda de prensa en Roma. Reuters

Meloni convierte a Italia en un foco de estabilidad política en Europa

A punto de cumplir tres años en el poder, la primera ministra conservadora se beneficia de «las ganas de moderación» de sus compatriotas y de la debilidad de la oposición de izquierdas

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:50

roma. Giorgia Meloni tiene una fecha marcada en su agenda: 15 de septiembre de 2025. El gabinete de la actual primera ministra, que está a ... poco más de un mes de cumplir los tres años en el cargo, superará el lunes en duración al primer Gobierno del socialista Bettino Craxi (1983-1986), haciendo así que su Ejecutivo sea el tercero que más se ha prolongado en el país desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El 'número uno' no lo tiene demasiado lejos: lo logrará si apura los cincos años de legislatura, que concluirá en 2027 en caso de que no se convoquen elecciones legislativas anticipadas, un escenario que hoy parece muy poco probable. La líder de la coalición conservadora ha conseguido archivar la histórica inestabilidad política de Italia, que se presenta como un faro de tranquilidad frente a la zozobra gubernamental que sufren ahora o han afrontado en los últimos tiempos Francia, el Reino Unido o Alemania.

