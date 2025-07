Macron demanda a una 'influencer' trumpista por difundir el rumor de que la primera dama es un hombre

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, han presentado este miércoles una demanda por difamación contra una 'influencer' trumpista que sostiene que ... la primera dama gala nació hombre, una teoría que lleva años circulando entre ideólogos de extrema derecha. El requerimiento acusa a la estadounidense Candace Owens -con millones de seguidores en redes sociales como Instagram, X y YouTube- de usar su podcast para difundir «mentiras verificablemente falsas y devastadoras». Todo ello en unos duros momentos para Brigitte Macron, que en un lapso de apenas dos semanas ha sufrido la pérdida de su hermana Anne-Marie, de 93 años, y a su sobrina Christine Hacquin, de 68.

Owens, conocida por difundir teorías de la conspiración como la negación del Holocausto o que el hombre nunca llegó a la luna, tiene fijación con el matrimonio Macron. Ha prometido dedicar «todo lo que le queda de vida» en que la mujer del jefe de Estado de Francia es biológicamente un varón. «Cuando dije que me jugaría toda mi carrera profesional a que Brigitte Macron, había nacido hombre, hubo mucha gente que no me creyó porque parecía una locura», afirma la activista, quien no ofrece ninguna prueba que respalde tal afirmación. Incluso ha llegado a hacer camisetas con la cara de Brigitte y el eslogan «hombre del año» bajo su fotografía, según recoge el medio 'Politico'.

Owens empezó a publicar en enero de 2025 un podcast llamado 'Becoming Brigitte' en el que vierte este tipo de acusaciones. El primer capítulo introductorio ronda las 4,5 millones de visualizaciones. La querella achaca a la divulgadora de ultraderecha haber dicho que Brigitte nació hombre, acusa a la pareja de incesto porque, según ella, son parientes consanguíneos y que el presidente fue elegido gracias a un programa de control mental operado por la CIA. El escrito de 219 páginas fue presentado ante el tribunal superior de Delaware, en Estados Unidos. Solicita un juicio con jurado y una indemnización que no se ha concretado en concepto de daños y perjuicios.

En un comunicado, el abogado de los Macron asegura que se ha interpuesto la demanda después de que la 'influencer' ignorara las solicitudes de rectificación de las declaraciones falsas. «La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad», defienden. «Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a los ataques de una vez por todas», exige el matrimonio.

«Invasivo, deshumanizante e injusto»

«Si alguna vez hubo un caso claro de difamación, es este», sostiene Tom Clare, letardo de la pareja. «Cada vez que los Macron salen de su casa, lo hacen sabiendo que innumerables personas han oído, y muchos creen, estas viles mentiras», expone la denuncia. «Es invasivo, deshumanizante y profundamente injusto».

No es la primera vez que Brigitte Macron, de 72 años, recurre a la justicia para batallar contra las insidias sobre su identidad de género. Dos mujeres fueron condenadas en septiembre del año pasado por difundir afirmaciones falsas tras publicar en YouTube que Brigitte Macron nació varón bajo el nombre Jean-Michel Trogneux, quien en realidad es su hermano.

La teoría de que su esposa es un hombre ha rondado al jefe de Estado galo desde que fue elegido por primera vez en 2017. En aquel momento el rumor fue impulsado por la pseudoperiodista Natacha Rey, quien especula que Brigitte nunca existió y que simplemente su hermano Jean-Michel Trogeux había cambiado de género y comenzó a usar ese nombre.

Rey fue entrevistada por Amandine Roy, una autoproclamada médium espiritual, para un vídeo de YouTube en 2021, y la falsa teoría se hizo viral antes de las elecciones presidenciales francesas de 2022. La supuesta prueba que mostraron fue una fotografía de Jean-Michiel de niño, aunque el parecido que muestra con Brigitte no es extraño al ser hermanos de sangre.

Por estos hechos, la primera dama gala presentó una denuncia por difamación contra Roy y Rey. Un tribunal las condenó a pagar 8.000 euros por daños y perjuicios a Brigitte, además de otros 5.000 a su hermano. En 2023 Emmanuel Macron comentó por primera vez las denuncias. «Todadía hay muchos locos por ahí», expresó.