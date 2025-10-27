Lituania cierra su frontera y ordena derribar globos que llegan de Bielorrusia

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, anunció este lunes que su Ejército comenzará a derribar los globos aerostáticos que llegan a su país desde ... Bielorrusia y que han obligado a interrumpir repetidamente el tráfico aéreo en el país báltico. Horas antes, el Gobierno de Vilna había cerrado su frontera con Bielorrusia, gran aliado del Kremlin, después de que los radares detectaran durante la madrugada 66 de esos objetos voladores.

Las restricciones se prolongarán al menos hasta mañana, cuando el Gobierno se reunirá para decidir si prolonga el cierre indefinidamente. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, es partidario de cortar el paso en la muga durante un largo periodo de tiempo.

Las autoridades liutanas aseguran que los globos son enviados por contrabandistas que transportan cigarrillos desde Bielorrusia a la Unión Europea. Y culpan al presidente de ese país, Alexander Lukashenko, gran amigo de Vladímir Putin, por no detener esta práctica.

Los países de esta región que son miembros de la OTAN sufren desde hace semanas incursiones en su espacio aéreo de aviones y drones procedentes de Rusia. Moscú lo niega, pero la tensión no deja de aumentar.