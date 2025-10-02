Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla

Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitaran pronunciarse sobre la ... intercepción de la flotilla humanitaria a Gaza por las fuerzas israelíes, varios líderes europeos se han pronunciado sobre esta cuestión este jueves, a su llegada al encuentro de la Comunidad Política Europea. «La flotilla no representa ninguna amenaza para el Gobierno israelí y espero que las fuerzas israelíes tampoco lo sean para ellos. Lo que están haciendo es suplantar algo que está impidiendo Israel y es que la UNRWA y la ayuda humanitaria entren en Gaza», ha destacado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El dirigente español ha asegurado que ha sido una noche casi sin dormir, «pendientes de la flotilla y de su llegada a las costas gazatíes». En ese sentido, ha destacado que el Gobierno español ha estado en constante contacto con la flotilla y que «va a garantizar la protección diplomática» de sus nacionales. Lo mismo hará Polonia con sus compatriotas, entre los que se encuentra el diputado Franciszek Sterczewski. Con todo, el dirigente polaco, Donald Tusk, hizo un llamamiento a los ciudadanos polacos para que no viajen a zonas de conflicto. «Hago un llamamiento para que no viajen a zonas críticas porque hay consecuencias posteriores y la evacuación cuesta mucho», ha reiterado.

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, también ha pedido «un tratamiento humaitario» del país debido a que «no suponen una amenaza para nadie». El dirigente ha insistido en que Irlanda ha llamado a no visitar esta zona «debido a los peligros obvios que representa» y ha destacado que su prioridad es «garantizar la seguridad de sus ciudadanos». Su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, también ha pedido a Israel que respete el derecho internacional y que gestione la situación de forma «cautelosa». Ha apuntado, además, que la ayuda humanitaria a Gaza debe entregarse por la ONU y los canales establecidos.