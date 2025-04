Rusia abre la puerta a una reunión directa entre Putin y Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, según su portavoz, desencadenó la guerra en Ucrania «debido a la amenaza que supone el nazismo, que, a pesar de ... la victoria de la URSS en la II Guerra Mundial, sobrevivió y se arraigó en el territorio de la Ucrania moderna». Así lo aseguró este miércoles el jefe de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, en una intervención pública en el marco de un foro dedicado al «conocimiento».

Según sus palabras, «no pudimos no reaccionar, Putin hizo lo que tenía que hacer, Ucrania es un país en donde las semillas del nazismo están brotando más rápido que en otros países europeos. Estos nazis intentan influir en el Gobierno actual» de Kiev. Por eso, añadió Peskov, «el deber de Rusia es vencer» a Ucrania. «La tarea principal ahora de Putin es alcanzar los objetivos que marcó al iniciar la Operación Militar Especial», es decir, desnazificación, desmilitarización y estatus neutral, añadió.

Al mismo tiempo, el portavoz de la presidencia rusa dijo que «sería preferible lograr todos estos objetivos de forma pacífica», que en sí constituyen la capitulación total de Kiev, sin tener que continuar la ofensiva en Ucrania. De ahí que, según su opinión, «Putin sigue abierto a alcanzar un acuerdo de paz y hay en curso un intenso trabajo con Estados Unidos, pero el conflicto es tan complejo que los avances rápidos que pretende Washington son difíciles de conseguir».

«El presidente Putin reconfirmó su disposición a negociar directamente con los ucranianos sin condiciones previas y esta disposición sigue vigente», declaró Peskov, admitiendo que con quien hay que lograr un acuerdo es con Ucrania, no con Estados Unidos. «Lamentablemente, aún no hemos escuchado ninguna declaración ni comentario de Kiev. Por lo tanto, no sabemos si están preparados para esto», subrayó.

El portavoz del Kremlin también mostró su contrariedad por el hecho de que los dirigentes ucranianos no hayan respondido a la propuesta de alto el fuego, de tres días, a partir del 8 de mayo, lanzada por el presidente ruso el lunes, si bien el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la iniciativa de «manipulación». Según Peskov, el mandatario ruso «apoya un alto el fuego –de 30 días- como propone EE UU, pero antes es necesario resolver una serie de cuestiones y limar diferencias».

Reconocimiento internacional

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en declaraciones al periódico brasileño 'O Globo', advirtió en la víspera de su viaje a Río de Janeiro para participar en el encuentro del G20 que su país exigirá el reconocimiento internacional de la soberanía rusa sobre Crimea y las cuatro regiones ucranianas anexionadas en 2022. «El reconocimiento internacional de la pertenencia a Rusia de Crimea, Sebastopol, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la región de Jersón y la región de Zaporiyia es un imperativo» para alcanzar un acuerdo de paz definitivo con Ucrania.

Lavrov reiteró además que será necesario «desnazificar» el país vecino, es decir apartar del poder a la actual dirección ucraniana, y «desmilitarizar», lo que supondrá, según él, reducir las Fuerzas Armadas ucranianas, además de impedir su ingreso en la OTAN, cesar el envío de armamentos por parte de Occidente y descartar el despliegue de tropas occidentales en su territorio. El ministro ruso manifestó que todo ello es necesario para «superar las consecuencias de las medidas adoptadas por el régimen neonazi de Kiev que se formó en febrero de 2014 tras un golpe de Estado y que ha llevado a acciones legislativas para acabar con todo lo ruso, desde la lengua hasta las tradiciones».