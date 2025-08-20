Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La AP-8 vuelve a registrar ocho kilómetros de retenciones a la altura de Irun sentido Baiona
Agentes de policía vigilan el Hotel Bell, en Epping, donde se alojan más de 100 solicitantes de asilo. AFP

La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles

El Tribunal Superior de Londres ordena vaciar uno de estos inmuebles tras las protestas y varios ayuntamientos barajan solicitar la misma medida

María Rego

María Rego

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:28

La política de alojamiento de refugiados en hoteles impulsada por gobiernos conservadores en el Reino Unido, y que ahora le toca gestionar al laborista Keir ... Starmer, se encuentra en jaque. El Tribunal Superior de Londres firmó el pasado martes una orden temporal que obliga a vaciar uno de los más de 200 establecimientos que dan techo a solicitantes de asilo en territorio británico tras semanas de protestas a sus puertas. La decisión afecta, en concreto, al Hotel The Bell de Epping, a unos 32 kilómetros de la capital, pero abre la puerta a que ayuntamientos de otras localidades con negocios hosteleros destinados a la acogida exijan la aplicación de la misma medida. El populista Nigel Farage, líder de Reform UK y también de los sondeos de opinión, ya ha advertido de que las instituciones locales controladas por su formación harán todo lo posible por lograrlo. «Ahora sabemos que juntos podemos ganar», dijo al diario 'Daily Telegraph'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  8. 8 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  9. 9 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  10. 10

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles

La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles