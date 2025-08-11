Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibtissam Lachgar, a la derecha, en una imagen de archivo. EL CORREO

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Ibtissam Lachgar, una destacada feminista con una larga lucha por los derechos humanos, fue arrestada por blasfemia

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:00

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una joven de 21 años muerta y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania
  10. 10

    La política se desnuda en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: &#039;Alá es lesbiana&#039;