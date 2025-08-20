Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París

La Policía francesa ha detenido este miércoles a un hombre como presunto responsable de un delito de asesinato tras el hallazgo la semana pasada de ... cuatro cadáveres en las aguas del río Sena en Choisy-le-Roi, una localidad situada a 15 kilómetros de París.

Los hechos se remontan al miércoles de la semana pasada, cuando un pasajero de un tren de cercanías alertó a las autoridades de la presencia de un cuerpo flotando en el río. Las fuerzas de seguridad terminaron localizando en la zona otros tres cadáveres, todos ellos de hombres y con aparentes signos de violencia. De las cuatro víctimas recuperadas, una murió por estrangulamiento y otra presentaba «heridas violentas».

La investigación ha llevado hasta un joven de 24 años y origen argelino, según reveló el diario 'Le Parisien'. El Ministerio Público sospecha que pudo cometer varios asesinatos y tiene cuatro días de plazo para completar los interrogatorios.

Uno de los cuerpos, el que aparentemente permaneció menos tiempo sumergido, sí pudo ser identificado como un hombre de la zona, pero las autoridades aún deben aclarar si existe relación entre todas las víctimas o el punto exacto en que pudieron ser arrojadas al Sena.