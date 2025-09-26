Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy y su pareja, Carla Bruni, el jueves a su llegada al Tribunal de París. E.P.

La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy

El partido de Los Republicanos no logra marcar distancias con el expresidente, que se convertirá en el primer exjefe del Estado en ser encarcelado en la historia de la Quinta República

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:33

La sentencia del Tribunal de París que condenó el jueves al conservador Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión y lo declaró culpable de haberse ... asociado de manera ilícita con la dictadura libia de Muamar el Gadafi ha tenido consecuencias sísmicas en la política francesa. Salvo un giro inesperado, el exjefe del Estado galo entre 2007 y 2012 se convertirá en las próximas semanas o meses en el primer expresidente en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. La petición de la Corte de que la pena se aplique de manera inmediata, sin esperar a un juicio en segunda instancia, ha dado al veredicto una dimensión histórica. Y ha alimentado el debate sobre el funcionamiento de la Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  7. 7 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy

La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy