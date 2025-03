Las condiciones de Rusia a la paz: la propiedad del Donbás y el alejamiento de la OTAN de sus fronteras

Moscú exige que la comunidad internacional reconozca como rusas Crimea y las regiones que ha conquistado en el Donbás ucraniano, además de que la OTAN ... no admita a la exrepública soviética en su organización. Son dos de las principales condiciones que el Kremlin ha trasladado a Estados Unidos para aceptar la oferta de alto el fuego acordada entre Washinghton y Kiev, aunque probablemente existan otras, como el levantamiento de snciones occidentales a políticos y empresarios rusos y el descarte de una mision de paz compuesta por soldados europeos en suelo ucraniano.

Ninguna de las grandes exigencias rusas son nuevas. El Gobierno las ha puesto sobre la mesa para detener la guerra en todas las ocasiones que se ha propuesto la posibilidad de negociar. Steve Witkoff, el enviado especial a Oriente Medio a quien Trump ha ampliado sus competencias, lo sabe y que también deberá desplegar todas las habilidades diplomáticas que ha utilizado en Oriente Medio y Ucrania para intentar acelerar un proceso de paz. Witkoff ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto Vnukovo de Moscú, donde permanecerá varios días. Tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y no se descarta que se produzca en ese interín una llamada de su homólogo, Donald Trump.

Con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mostró expeditivo: o asumía un alto el fuego o Estados Unidos le retiraba su apoyo absoluto. En Kiev no hizo falta una gran presión después de que su líder, Volodímir Zelenski, saliera apabullado de su reunión en la Casa Blanca con Trump y el vicepresidente J.D. Vance. No solo fueron los gritos, sino la orden del inquilino de la Casa Blanca de cortar toda ayuda a Ucrania. La espada de Damocles que esta directiva representa ya se ha hecho material en el frente: el ejército ucraniano ya no tiene ni un solo misil ATACMS de largo alcance, aquellos que en nomviembre Joe Biden le permitió disparar contra Rusia al final de su mandato.

Pero con Putin es diferente. El equilibrio de fuerzas es distinto. Los analistas rusos reciben hoy a Wttkoff con el siguiente comentario: Trump les ha contado las fases del alto el fuego, que comienza con una tregua de 30 días y termina con el fin completo de las hostilidades, pero no las condiciones en que debe desarrollarse. Los opinadores entienden que en esta toma de contacto el Kremlin deberá arrancarle al enviado de EE UU el compromiso firme de que Ucrania nunca ingresará en la OTAN y que las fuerzas estadounidenses no le ofreerán a Zelenski las garantías de seguridad que pide.

En paralelo a estas conversaciones, el asesor presidencial Yuri Ushakov mantendrá un canal de comunicación permanente con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos , Michael Waltz. Los dos tuvieron su primer contacto el miércoles para abordar el alto el fuego. Ushakov, según él mismo ha manifestado este jueves, le trasladó que Moscú quiere una solución a largo plazo del conflicto y precisó que una tregua de treinta días «no es más que un respiro temporal para el ejército ucraniano», según ha explicado en el canal de televisión Rossiya 1. El asesor de Putin ha agregado que cualquier otro esfuerzo que no suponga el final de la guerra «es innecesario»..