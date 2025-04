El clan Le Pen pierde el dominio de la derecha francesa

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, es una gran amante de los gatos. A finales de 2020 consiguió un diploma como cuidadora ... de estos felinos, lo que favoreció los comentarios sarcásticos especulando con que se dedicaría a esa tarea cuando deje la política. Además de su pasión por estos animales, Le Pen se ha ganado la reputación de tener más vidas que un gato. Tras sus múltiples derrotas electorales -por ejemplo, en las tres últimas elecciones presidenciales o las legislativas del pasado verano-, cada vez ha logrado regresar a la primera línea con más fuerza. Los últimos sondeos le otorgan hasta el 35% de los votos de cara a la primera vuelta de las presidenciales de 2027.

Esta capacidad de resistencia la heredó de su padre, Jean-Marie Le Pen, quien había llevado las riendas del Frente Nacional (FN) durante cuatro décadas antes de ceder el legado a su hija. Casi tres meses después de la muerte a los 96 años de este dirigente antisemita y condenado más de 25 veces, su hija Marine, de 56, sufrió el lunes un revés mayúsculo, probablemente el más duro de su carrera.

El Tribunal de París la inhabilitó durante cinco años a efectos inmediatos, además de condenarla a cuatro años de prisión. La pena por el caso de los falsos asistentes en el Parlamento Europeo amenaza seriamente sus posibilidades para presentarse en la próxima carrera hacia el Elíseo. Además, podría representar el final del dominio de la familia Le Pen sobre su partido, aunque Marine se ha mostrado muy precavida esta semana a la hora de hablar de un hipotético relevo en beneficio de su número dos, el eurodiputado Jordan Bardella. Y ha insistido en que agotará todos los recursos judiciales para contrarrestar el fallo en primera instancia.

La historia del último decalustro de la extrema derecha en Francia está asociada al apellido Le Pen. Cuatro años después del nacimiento de su hija pequeña Marine, Jean-Marie fundó en 1972 el Frente Nacional (FN), rebautizado en 2018 como Agrupación Nacional. Aunque en un principio no estaba previsto que Le Pen asumiera el liderazgo, terminó haciéndose con el control de esa formación y estableció un modelo cesarista, basado en el culto a la personalidad.

Eso no evitó, sin embargo, que hubiera conflictos internos sonados. Uno de los mayores cismas tuvo lugar a finales de los noventa cuando el alto funcionario Bruno Mégret, y hasta entonces mano derecha de Jean-Marie, se fue del partido y se llevó a una parte significativa de los militantes. Esa escisión supuso la ruptura entre el padre Le Pen y su hija mayor Marie-Caroline, así como su marido Philippe Olivier. Curiosamente, Olivier es ahora uno de los principales asesores de Marine Le Pen. Este 'spin doctor' -experto en comunicación- también ha contribuido en el ascenso fulgurante de Bardella, de 29 años, quien hasta finales del año pasado mantuvo una relación sentimental con su hija Nolwenn, una de las sobrinas de la líder.

Traspaso de mando

Muchos comentaristas dieron por acabado a Jean-Marie Le Pen tras la escisión megretista. No obstante, el líder ultra protagonizó la sorpresa de las presidenciales de 2002 clasificándose para la segunda vuelta, pero finalmente fue derrotado de manera humillante por el conservador Jacques Chirac (82,2% de los sufragios). Debido a su vejez y su declive político, el 'Menhir' pasó el relevo a su hija en 2011. Aunque Marine ha cambiado el nombre del partido, se ha desmarcado del antisemitismo del padre y de su estilo basado en la provocación permanente, se han mantenido tres constantes lepenistas: los líos familiares, las purgas y las condenas judiciales.

A pesar de estar casi jubilado de la política, Jean-Marie Le Pen siguió haciendo declaraciones antisemitas. En 2015 dijo de nuevo que las cámaras de gas habían sido «un detalle de la historia». Tras ese comentario, Marine se hartó de su padre y lo expulsó de la formación que había fundado. Tampoco le tembló el pulso dos años después a la hora de defenestrar a su entonces número dos, el euroescéptico Florian Philippot. Contribuyó además en el ostracismo interno de su sobrina Marion Maréchal, que no dudó en escenificar esa ruptura en un momento de dificultad para su tía: el inicio de la campaña presidencial de 2022 en que se vio amenazada por la irrupción del islamófobo Éric Zemmour.

En cambio, Marine Le Pen se mantuvo bastante menos implacable a la hora de acabar con la gestión corrupta y delictiva de su predecesor. Su partido fue condenado en 2023 a una multa de 250.000 euros por un uso fraudulento del financiamiento público de la campaña de 2012. En el caso de los asistentes fantasma en el Parlamento Europeo, «no supo medir el riesgo que asumía manteniendo el sistema ideado por su padre», y que sirvió para desviar más de 4,5 millones de euros de la Eurocámara, explica a este medio el politólogo Jean-Yves Camus.

«Pienso que ella tenía en mente dejar la primera línea política si perdía en 2027, pero quiere dejarlo cuando ella lo decida», añade Camus. Según el director del Observatorio de las Radicalidades Políticas, «la hipótesis más probable es que Bardella sea el candidato en 2027, pero Marine Le Pen no se retire de la política y mantenga su ascendencia sobre el partido. Y aunque siga inhabilitada, Le Pen podría ejercer como primera ministra (un cargo no electo) en el caso de que su partido gane las presidenciales». Resultaría una opción parecida a la que ideó Vladímir Putin mientras cedió la presidencia de Rusia a Dmitri Medvédev entre 2008 y 2012. Las argucias para mantenerse en el poder no entienden de fronteras.