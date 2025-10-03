Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla

El Gobierno de Giorgia Meloni está viviendo sus días más difíciles desde que llegó al poder hace ya casi tres años. El bloqueo a la ... Global Sumud Flotilla el pasado miércoles, en la que viajaban más de 40 italianos a bordo, entre ellos varios parlamentarios, y la negativa del Ejecutivo de Roma a reconocer el Estado palestino y a utilizar un tono más duro con Israel ha provocado una ola de indignación social que ha alcanzado su punto álgido este viernes con la jornada de huelga convocada por el principal sindicato del país, la Cgil, junto a otras centrales menores de trabajadores. Además de paros en la educación, los transportes públicos, los puertos y otros sectores, la jornada está marcada por las manifestaciones convocadas en un centenar de ciudades por todo el país.

Aunque la huelga había sido declarada ilegal por el organismo estatal encargado de estas convocatorias, al no haber sido solicitada con la antelación suficiente, cientos de miles de personas se sumaron a las protestas. En Roma más de 60.000 personas participaron en la manifestación que, desde distintos puntos de la capital italiana, confluyó en la céntrica plaza del Cinquecento, frente a la estación de trenes de Termini, para continuar luego por otras avenidas de la ciudad. El cortejo se detuvo delante de la sede del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, dirigido por el viceprimer ministro, el líder de la Liga Matteo Salvini, quien había tratado de bloquear y deslegitimar las protestas.

«Salvini cómplice del genocidio» podía leerse en algunas pancartas, que clamaban por una «Palestina libre» y en contra de la venta de armas a Israel. También había quien se declaraba «0% antiisraelí y 100% a favor de Gaza». En Milán se calcula que unas 100.000 personas participaron en la manifestación y también hubo grandes cifras en Florencia (60.000) y Nápoles (50.000). Con gran presencia de jóvenes y familias con niños, muchos participantes en estas convocatorias no recordaban cifras tan grandes desde las que tuvieron lugar a principios de siglo en rechazo a la invasión de Irak.

Esta maratón de protestas no ha sentado nada bien al Gobierno de Meloni, a la que el alto nivel de agitación social de estas últimas semanas le llevó a mandar una nave militar para asistir durante parte de su recorrido a los italianos a bordo de la Flotilla. La fragata, no obstante, les advirtió de que no se acercaría a menos de 150 millas náuticas de las costas de Gaza, donde finalmente se produjo el bloqueo por parte de los militares israelíes. Ahora el Ejecutivo de Roma se ha comprometido a enviar un avión para repatriar en los próximos días a los más de 40 italianos que había a bordo de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla y que se encuentran por el momento retenidos por las autoridades de Tel Aviv. Los parlamentarios ya han sido liberados y se espera que regresen a Italia este mismo viernes.

«Ningún beneficio»

Desde Copenhague, donde participó en la cumbre de la Comunidad Política Europea, Meloni arremetió este viernes contra la convocatoria de huelga, que a su juicio «no llevará ningún beneficio al pueblo de Palestina, y en cambio provocará muchas molestias al pueblo italiano». La jefa del Ejecutivo atacó en particular a la Cgil y a las otras centrales que habían llamado a la huelga por convocarla un viernes, asegurando que «el fin de semana largo y la revolución no casan bien».

Estas palabras fueron consideradas «una ofensa» por el secretario general de la Cgil, Maurizio Landini, quien la invitó a «respetar» a los trabajadores y a los «valores de la democracia». También advirtió de que si el Ejecutivo bloquea administrativamente los paros, como ha amenazado Matteo Salvini, viceprimer ministro y líder de la Liga, se tratará de un «acto ilegítimo, porque estamos respetando la ley».