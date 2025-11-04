Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caza alemán durante un vuelo. Reuters

Cazas alemanes interceptan en trece ocasiones aviones rusos sobre el Báltico en lo que va de año

Los aparatos del Kremlin ponen a pueba la capacidad de respuesta del sistema defensivo de la OTAN

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

La Luftwaffe, la Fuerza Aérea alemana, ha interceptado aviones militares rusos sobre el mar Báltico en 13 ocasiones en lo que va de año. En ... todo 2024 se produjeron además otros 15 incidentes de ese tipo. La denominada escuadrilla de alerta de la Luftwaffe despegó en todas esas ocasiones desde su base de Rostock-Laage, al noreste de Alemania, informa este martes la edición digital del semanario Die Zeit.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  4. 4

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  7. 7

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  10. 10 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cazas alemanes interceptan en trece ocasiones aviones rusos sobre el Báltico en lo que va de año

Cazas alemanes interceptan en trece ocasiones aviones rusos sobre el Báltico en lo que va de año