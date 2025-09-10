Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El acusado sirio Issa el Hasan llega al tribunal de Düsseldorf para recibir su sentencia por el atentado de Solingen en 2024. AFP

Cadena perpetua para el autor del atentado de la localidad alemana de Solingen

El joven sirio Issa al Hasan degolló a sus víctimas en nombre de Estado Islámico y al grito de «Alá es grande»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:19

El autor del atentado en la localidad alemana de Solingen, en el que hace un año murieron apuñaladas tres personas y otras ocho resultaron heridas, ... ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua en régimen de alta seguridad, pena que no podrá ser revisada antes de 20 años. La Audiencia de Düsseldorf ha declarado a Issa el Hasan, un refugiado sirio de 27 años de edad, culpable de triple asesinato, lesiones graves y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico. Además tendrá que pagar 360.000 euros de indemnización a varias de sus víctimas.

