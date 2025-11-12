Bruselas presenta un escudo europeo ante las campañas de desinformación e interferencias de terceros países

Europa trata de desplegar todas las herramientas a su alcance para protegerse ante amenazas de terceros países. En medio de la «guerra híbrida» de Rusia, ... la Comisión Europea ha presentado este miércoles un escudo democrático comunitario, que incluye la creación de un centro para coordinar el trabajo de todos los Estados miembros y blindar el continente ante campañas de desinformación e interferencias en medios de comunicación y en procesos electorales por parte de terceros países, como ya ocurrió en los comicios generales de Moldavia.

Bruselas ha propuesto crear un Centro Europeo de Resiliencia Democrática, que recogerá todo el conocimiento y recursos con los que cuentan los Estados miembros para aumentar la capacidad de anticipación, detección y respuesta ante este tipo de amenazas. La idea no es otra que crear un marco para facilitar el intercambio de información centrando el trabajo en la manipulación, interferencias y desinformación por parte de terceros países.

La Comisión reforzará asimismo el Código de Conducta sobre Desinformación y el protocolo de crisis de la Ley de Servicios Digitales para facilitar la coordinación entre actores relevantes, así como su reacción rápida en caso de detectar algún incidente. También se pondrá en marcha una red de verificadores europeos de todas las lenguas oficiales de la UE que se encargarán de la supervisión en procesos electorales o situaciones de crisis.

Uso de la IA

Aunque es competencia de los Estados miembros la organización y la celebración de elecciones nacionales, Bruselas ve necesario «reforzar la cooperación a nivel europeo» para hacer frente a los «desafíos comunes» en este ámbito. Por ello, el Ejecutivo comunitario reforzará la red de cooperación y organizará intercambios sistemáticos en temas clave para la integridad de los procesos electorales.

Se espera, además, una hoja de ruta para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en ese contexto y la actualización de las herramientas bajo la Ley de Servicios Digitales y de las recomendaciones para hacer frente al aumento de la violencia contra los candidatos políticos y los representantes electos.

Plantea, igualmente, reforzar el apoyo financiero a medios de comunicación independientes y locales para asegurar su viabilidad. Este paquete de ayudas se incluye dentro del nuevo presupuesto plurianual de la UE, que presentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en febrero.