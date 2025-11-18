Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un peatón pasa junto a un memorial improvisado en el lugar donde Mehdi Kessaci fue asesinado en Marsella. AFP

El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia

El ministro galo del Interior ha denunciado los hechos como «un crimen de intimidación» contra un joven político de izquierdas conocido por su militancia contra el tráfico de drogas

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

Otra muerte por la violencia del narcotráfico ha conmocionado a Francia. Esta vez la emoción no se debe por la edad prematura de la víctima ... ni por la inocencia de una vida arrebatada por una bala perdida, sino por el carácter político de un asesinato que recuerda al 'modus operandi' de las mafias en Colombia o México. Ha puesto la piel de gallina en el país vecino el homicidio en Marsella del hermano pequeño de un conocido activista local, muy implicado en las tareas de reinserción de jóvenes que cayeron en las garras del tráfico de drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  6. 6 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia

El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia