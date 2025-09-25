Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Efe

Alemania anuncia un gasto militar de 35.000 millones de euros para seguridad espacial

«Rusia y China han ampliado rápidamente la capacidad de sus ejércitos», argumenta el ministro de Defensa germano

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:51

Alemania gastará 35.000 millones de euros hasta 2030 en proyectos de seguridad espacial ante las actividades de espionaje de satélites rusos y para garantizar ... la protección de los artefactos del Bundeswehr, el Ejército Federal germano, que orbitan alrededor de la Tierra. Así lo anunció este jueves el ministro federal de Defensa, Boris Pistorius.

