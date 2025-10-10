Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

La joven maltrató y apuñaló a su tutora en el sótano de la vivienda de la política socialdemócrata

Juan Carlos Barrena

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:14

Comenta

La alcaldesa alemana que el martes resultó gravemente herida tras ser apuñalada varias veces en su domicilio fue agredida por su propia hija adoptiva de ... 17 años de edad, que la maltrató y torturó en el sótano de su casa, según informa este viernes el tabloide Bild en base a detalles de la investigación policial.

