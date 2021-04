La UE avanza de urgencia para salvar el verano, pero no a cualquier precio Los eurodiputados López Aguilar y Monteiro de Aguiar analizan iniciativas como el pasaporte covid para impulsar el turismo Playa de . F. J. CALERO Domingo, 25 abril 2021, 00:31

Apenas 500 kilómetros separan Madeira de Canarias, archipiélagos encajonados en un rectángulo blanco en los partes meteorológicos de los informativos. La pandemia no ha hecho más que ahondar en esa sensación de aislamiento y olvido por parte de las grandes metrópolis. Pese a que la covid-19 no les ha golpeado tanto en el terreno sanitario, sí que ha hundido su sector turístico, clave para ambas economías (35% del PIB en Canarias y el 26% en Madeira). Pero ya se empieza ver la luz al final del túnel. Después del peor año de la historia del turismo mundial, con un descenso de hasta mil millones de llegadas internacionales, los programas de vacunación han activado los planes para recuperar la confianza de los viajeros y reducir las restricciones a la libre circulación. Juan Fernando López Aguilar (Socialistas, España) y Claudia Monteiro de Aguiar (Populares, Portugal), canario y madeirense, son los eurodiputados que están liderando las iniciativas para salvar no solo la temporada estival en el continente europeo, sino la propia sostenibilidad del sector a medio plazo.

La semana que viene, el Parlamento Europeo (PE) votará para negociar con los estados miembros la implementación del Pasaporte Covid o Certificado Verde Digital. Este documento, digital o impreso, funcionará como una suerte de salvoconducto transfronterizo que garantice una movilidad segura para los europeos que cumplan al menos uno de los siguientes supuestos: estén vacunados, tengan una PCR negativa o hayan pasado la enfermedad.

«El PE se ha fijado un objetivo de contribuir con todas sus fuerzas a restituir la libre circulación del espacio Schengen», señala López Aguilar, ponente designado para detallar el reglamento del Pasaporte Covid. Sin embargo, no está siendo fácil: además de las garantías de respeto al estándar europeo de protección de datos, que es el más alto del mundo («nos aseguraremos que los datos solo se acumulen en la administración sanitaria que expida el pasaporte», asegura), el proceso legislativo es contrarreloj y frente a unos estados miembros no muy dispuestos a ceder su derecho a tener la última palabra en las restricciones fronterizas.

Al eurodiputado le espera una ardua batalla negociadora. Ante el mandato de un procedimiento de urgencia, López Aguilar se ha fijado la fecha del pleno de junio para dar la luz verde definitiva, en primera lectura, al Pasaporte Covid y así estar listo para esta temporada estival. La excepcionalidad de la crisis ha acortado los plazos habituales de varios meses, e incluso años, a apenas un trimestre. Las negociaciones con la Comisión y el Consejo, o 'trílogos', «suelen ser a cara de perro, muchas veces hasta las 3 de la madrugada», relata. La legislación europea necesita una posición conjunta de Parlamento y Consejo para entrar en vigor.

Eso sí, con cautela y lejos de triunfalismos. Tanto López Aguilar como Monteiro avisan de que el Pasaporte Covid no es más que una herramienta más, que dista mucho de ser perfecta ante los muchos interrogantes sobre la vacuna y la propia enfermedad.

«Si la población no tiene acceso a las vacunas, esta medida no tiene mucho sentido, puede generar inequidad y posibles discriminaciones. No hay evidencia científica de que una persona vacunada no contagie. También puede provocar que quienes no tengan acceso a las vacunas quieran contagiarse pronto para tener vía libre y poder viajar», avisa a Europa Hoy Itziar de Lecuona, directora del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona y que participará este lunes en un debate sobre este tema, organizado por la Fundación Alternativas. «Esta propuesta es prematura. Todavía tenemos que ver cómo afecta esto al derecho de la intimidad y confidencialidad», añade.

Además de garantizar la protección de datos, la accesibilidad de las pruebas PCR preocupa especialmente a los eurodiputados, sin distinción de colores políticos, por su carácter discriminatorio. Mientras que en Francia las pruebas son gratuitas, el coste medio de la PCR en laboratorios privados de España asciende a los 100 euros. Faltan por cerrar cuestiones como la compatibilidad con los pasaportes covid de países terceros, en especial Reino Unido, y con las vacunas aún no aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como la rusa Sputnik V.

Desde el sector turístico se aplaude la llegada del Pasaporte Covid para armonizar el laberinto restrictivo entre los países de la Unión. «El certificado digital verde es un paso en la buena dirección para animar a las personas a que se vacunen y además reactivar el turismo UE, un sector que puede liderar camino de recuperación», valora el director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Marcelo Risi, que ve con optimismo la próxima temporada estival. «El primer turismo que se recuperará es el local», vaticina.

Plan para reforzar un turismo sostenible

Europa recibió en 2020 un 70% menos de viajeros internacionales. Pero las restricciones de movimiento también perjudican a los trabajadores transfronterizos. «Para llegar a Bruselas desde Madeira necesito tres documentos diferentes. Necesitamos un certificado que homogeneice el proceso», asevera Monteiro de Aguiar, quien defiende además la creación de una Agencia Europea del Turismo.

Su propuesta para un turismo sostenible en la UE recoge que la pandemia ha cambiado las preferencias de los consumidores hacia opciones más ecológicas que los acercan a la naturaleza.

Algunos países están buscando medidas alternativas: este mes, la Asamblea francesa aprobó un borrador que prohibirá los vuelos domésticos que se puedan cubrir en dos horas y media de tren. Pero esta solución única no será la panacea. Además de querer impulsar la digitalización y facilitar la transición ecológica de restaurantes, hoteles y museos, Monteiro apuesta por ayudar a los sectores más contaminantes como a la aviación a reducir su impacto medioambiental mediante combustibles alternativos. En esta línea, Risi apunta que «no volar en avión castiga a aquellos países que dependen del turismo como vía de supervivencia, o islas que a su vez son los que menos han aportado al cambio climático».