Emerge una nueva isla en Alaska tras el deshielo del glaciar

El retroceso glaciar en el sureste de Alaska ha dado lugar a un fenómeno geográfico inédito, la aparición de una nueva isla. Durante el verano de 2025, el glaciar Alsek perdió contacto con una pequeña montaña conocida como Prow Knob, que quedó completamente rodeada por las aguas del lago Alsek. La masa continental, de unos 5 kilómetros cuadrados, se ha convertido así en una isla.

Imágenes difundidas por el NASA Earth Observatory muestran la magnitud del retroceso del hielo y el crecimiento del lago entre 1984 y 2025. Estas comparativas, tomadas por los satélites Landsat 5 y Landsat 9, reflejan cómo el glaciar ha ido cediendo terreno hasta liberar el contorno completo de la pequeña montaña.

El glaciólogo Mauri Pelto, del Nichols College, explica que a principios del siglo XX el glaciar Alsek alcanzaba Gateway Knob, a unos cinco kilómetros al oeste de Prow Knob. «Cuando lo observé por primera vez en 1984, el glaciar todavía lo rodeaba. Ahora, la separación es total», indica.

Una evolución progresiva y rápida

El proceso ha sido progresivo, ya que a mediados del siglo pasado el hielo aún abrazaba Prow Knob, pero en las últimas décadas dos afluentes que lo alimentaban se retiraron y el lago creció de forma notable, ocupando el espacio dejado por el retroceso del Alsek y del vecino glaciar Grand Plateau. Finalmente y sorprendentemente, la formación de la nueva isla tuvo lugar en menos de un mes, del 13 de julio al 6 de agosto de este verano, cuando las altas temperaturas impulsaron un derretimiento de hielo sin precedentes.

Desde 1984, ambos brazos del glaciar Alsek han retrocedido más de 5 kilómetros, mientras que el lago ha pasado de 45 a 75 kilómetros cuadrados. Junto con los lagos proglaciares Harlequin y Grand Plateau, los tres han más que duplicado su tamaño en los últimos 40 años, una señal clara del impacto del deshielo en Alaska.

Los expertos de la NASA advierten que este fenómeno forma parte de una tendencia preocupante, ya que los glaciares se están derritiendo rápidamente. A medida que la capa de hielo, que ha sido gruesa durante miles de años, se derrite, el agua se acumula y forma grandes lagos, lo que altera por completo la topografía de la región.

