Las estrellas. Las pirámides se han convertido en un gran reclamo para los influencers.

Egipto por la vía rápida

Ecos del mundo ·

Un país en doce días. El turismo contrarreloj priva al viajero del contacto con la vida del país

Joseba Martín

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:15

El callejón de Midaq hubiera quedado en completo silencio de no ser por el café de Kirsha, que encendía sus lámparas, de luz eléctrica, en ... cuyos cables anidaban las moscas, y se empezaba a llenar de contertulios». La frase está sacada del primer capítulo de 'El callejón de los milagros' de Naguib Mahfuz, premio Nobel en 1988. La historia se centra en las callejuelas de Jan el-Jalili, el antiguo bazar de El Cairo, visita obligada para los turistas. Y allí está el Café El Fishawy, o Café de los Espejos, donde se sentaba Mahfuz a escribir. Pero eso no interesa al turista habitual. Una oferta de 'Egipto al completo' de una docena de días se limita a tres partes: El Cairo (pirámides, museos, bazares), el crucero (templos, tumbas) y el Mar Rojo (playa, esnórquel, buceo). Una propuesta atractiva, por la vía rápida, que priva al viajero del contacto con la vida cotidiana del país.

