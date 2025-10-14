Trump sólo ayudará a Argentina si Milei gana las próximas elecciones

Donald Trump no oculta sus preferencias. El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que el partido gobernante del presidente Javier Milei tenga éxito ... en las elecciones legislativas del 26 de octubre. «No vamos a perder nuestro tiempo si el partido de Milei no gana», avisó.

Trump y Milei se reunieron ayer en la Casa Blanca, pocos días después de que Estados Unidos acordara proporcionar un importante salvavidas financiero al país sudamericano. «Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta», alabó el magnate antes de un almuerzo con el mandatario argentino. «Puede que no gane, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos». La Casa Blanca presenta el acuerdo como un esfuerzo estratégico para estabilizar a un aliado regional clave.

Los mercados se asustan

El comentario de Trump sacudió los mercados argentinos, que se habían visto impulsados por el paquete de apoyo anunciado recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Ante la posibilidad de que una derrota electoral de Milei conlleve la ruptura con Trump, el principal mercado bursátil argentino revirtió las ganancias previas y cayó alrededor de un 2%.

Bessent, en la misma línea que su presidente, dijo que el paquete de ayuda (cuyos detalles completos no se han anunciado) se basa en la continuidad de las directrices económicas impulsadas por la Administración Trump. «Volver a las políticas peronistas provocaría un replanteamiento», advirtió Bessent. Milei no dejaba de sonreír.