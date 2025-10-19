Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación.

Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación. X

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

El presidente de EE UU difunde un vídeo creado con IA en el que se representa a sí mismo como un rey a los mandos de un bombardero que arroja estiércol a los ciudadanos movilizados contra sus políticas «autoritarias»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  3. 3

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  9. 9

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  10. 10 El virus que «pone en peligro el futuro de la ganadería en Francia» y ya ha atravesado los Pirineos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces