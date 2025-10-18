Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trump y Putin se saludan en la cumbre de Alaska. AFP

Trump apunta ahora a Rusia

Tras su éxito en Gaza, el presidente de EE UU persigue sellar la paz entre Kiev y Moscú, con una nueva relación comercial con el Kremlin como trasfondo

Miguel Pérez

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:54

El secretario de Estado Marco Rubio dirigirá las negociaciones con el Kremlin para organizar la próxima cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. ... El presidente de Estados Unidos manda a su cargo más próximo como primer espada en lugar de Steve Witkoff, su amigo y enviado especial a las crisis de Ucrania y Oriente Medio, pese a que éste se ha reunido ya cinco veces con el mandatario ruso en un año y medio. Cinco reuniones a razón de una hora cada una de ellas. Cinco horas. Más de lo que cualquier líder occidental ha conversado con Putin en los últimos tres años con la excepción del propio Trump que, además de verse en Alaska el pasado agosto, ha mantenido ocho conversaciones telefónicas con él en un año.

