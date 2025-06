Trump amenaza a Musk con «serias consecuencias» si se alía con los demócratas

La guerra abierta entre Donald Trump y Elon Musk no para de escalar. Tras el duro intercambio que mantuvieron el jueves en redes sociales y ... el tenso silencio del viernes, el presidente estadounidense ha vuelto a la carga este sábado con una amenaza muy clara contra el multimillonario fundador de Tesla y Space X. Sin rodeos, en una entrevista con NBC News, el jefe de la Casa Blanca le ha advertido de que tendrá que hacer frente a «serias consecuencias» si el empresario de origen sudafricano decide financiar a candidatos del Partido Demócrata para que compitan contra los republicanos que voten a favor de su amplio proyecto de ley de recortes de impuestos.

Trump se negó a decir cuáles serían esas consecuencias en la entrevista telefónica y agregó que no había tenido discusiones sobre si investigar o no a Musk. Sin embargo, cuando se le preguntó si pensaba que su relación con el CEO de Tesla y SpaceX había terminado, Trump no se lo pensó: «Supongo que sí, sí».

Musk y Trump comenzaron a intercambiar insultos esta semana, cuando su hasta la semana pasada socio de gobierno denunció el proyecto de ley fiscal del presidente como una «abominación repugnante». La oposición del también propietario de la red social a la medida está complicando los esfuerzos para aprobarla en el Congreso, donde los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

El proyecto, aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el mes pasado, ahora se encuentra en el Senado, donde los correligionarios republicanos de Trump consideran introducir cambios. Analistas independientes estiman que la medida añadiría 2,4 billones de dólares a la deuda estadounidense en una década.

Trump dijo el sábado que confía en que el proyecto de ley se aprobará antes del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. «De hecho, sí, la gente que iba a votar a favor ahora lo hará con entusiasmo, y esperamos que se apruebe», dijo a la NBC.

Musk había eliminado algunas publicaciones en las redes sociales críticas hacia Trump, incluida una que señalaba su apoyo al 'impeachment' del presidente, aparentemente buscando una desescalada de su disputa pública, que explotó el jueves. El viernes por la noche, paralelamente, el inquilino de la Casa Blanca sugirió una revisión de los contratos del Gobierno federal con Musk. Quienes han hablado con el CEO de Tesla afirman que su enojo ha comenzado a disminuir y creen que querrá reparar su relación con el líder republicano.