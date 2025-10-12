Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antes y después de las instalaciones de Accurate Systems. AFP

Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento

La deflagración en la planta de Accurate Systems volatilizó uno de sus edificios en un accidente al que no ha sobrevivido nadie

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Los peores temores se confirmaron este domingo: las autoridades del estado de Tennessee confirmaron que no hay ningún superviviente de la enorme explosión que se ... produjo en la fábrica de armamento de Accurate Energetic Systems el pasado viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    Â«La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudadÂ»
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  9. 9

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  10. 10

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento

Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento