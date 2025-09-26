Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trump, tras firmar la orden que permite a TikTok ser comprada en EE UU. Reuters

El presidente de EE UU da luz verde a la adquisición de TikTok para legalizar su uso en el país

La propuesta de compra de la popular aplicación de vídeos cuenta un valor estimado en cerca de 12.000 millones de euros

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:16

El presidente Donald Trump firmó ayer la orden ejecutiva que da luz verde a la propuesta de compra de la aplicación de TikTok en EEUU ... por un valor estimado en cerca de 12.000 millones de euros (14.000 millones de dólares). La cifra no está descrita en el texto firmado por el líder republicano, que se limita a mencionar que se trata de una sobre «desinversión cualificada», sino que la reveló el vicepresidente JD Vance.

