Los presentadores de los 'late night shows' de Estados Unidos estallan contra Trump tras la «censura flagrante» a Kimmel

Silvia Osorio

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:25

La repentina suspensión del programa de Jimmy Kimmel ha desatado un terremoto en Estados Unidos. Tras dos décadas en antena, el canal ABC cedió a ... las presiones de Trump y anunció el final del programa de «forma indefinida» por los comentarios hechos este pasado lunes por el presentador, una de las personalidades más importantes de la televisión en el país norteamericano, sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Un ataque deliberado a la libertad de expresión que ha provocado una cascada de reacciones, y especialmente, una ola de indignación en los medios de comunicación privados críticos con el Gobierno. Incluso, entre los rivales televisivos de Kimmel, que no han dudado en arremeter contra el magnate republicano y acusarle de «censura» y «autoritarismo criminal».

