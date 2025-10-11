Al menos 4 muertos y 12 heridos en el tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi ... al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland. Concretamente, se enfrentaban el combinado local y el del instituto de la localidad de Charleston.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia. Según informa la cadena CNN, el tiroteo ocurrió durante una reunión después del partido de fútbol americano de bienvenida de la escuela secundaria Leland, una ciudad de unos 4.000 habitantes, se encuentra a unas 115 millas en auto al noroeste de la capital del estado, Jackson.

«Este es un evento que hemos celebrado anualmente durante años y nunca habíamos tenido incidentes de este tipo», dijo Lee a la cadena británica BBC. «Somos una ciudad con una tasa de criminalidad baja y unas 3.700 personas. Nos llevamos bien y todos nos conocemos. Así que esto es definitivamente una tragedia para nosotros», añadió.

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad, pero no cerca de la escuela secundaria, dijo Lee, quien no ofreció más detalles sobre el tiroteo. Se desconoce, por lo tanto, las motivaciones del crimen y la identidad de las víctimas.