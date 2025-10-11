Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen en el lugar del tiroteo. X

Al menos 4 muertos y 12 heridos en el tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

A. Etxebarria

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:29

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi ... al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland. Concretamente, se enfrentaban el combinado local y el del instituto de la localidad de Charleston.

