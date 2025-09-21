Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

Ver 33 fotos

Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

El acto se ha convertido en una ceremonia multitudinaria en las que van a participar Trump y buena parte de su gobierno

H. Rodríguez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:59

Casi un funeral de estado. En eso se ha convertido el acto para despedir a Charlie Kirk, líder juvenil MAGA y aliado de Donald Trump ... Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, en el estadio de fútbol americano de los Arizona Cardinals, en Glendale, (Phoenix-Arizona). Con el grueso del evento aún por comenzar, las horas previas se han convertido en un peregrinar de cientos de miles de personas que han hecho cola durante horas desde la madrugada. Está previsto que intervenga el mismísimo presidente norteamericano, que estará acompañado por los más destacados líderes de su Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  5. 5 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  8. 8 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk