Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Joe Biden y Kamala Harris, durante la investidura de Donald Trump el pasado enero. Reuters

Kamala Harris culpa al Partido Demócrata de haber dejado en manos de Biden su reelección

En sus memorias sobre los 107 Días de campaña, la vicepresidenta estadounidense denuncia el ambiente hostil de la Casa Blanca hacia su perfil

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:37

«Soy una persona leal», afirma Kamala Harris en su último libro. Nadie lo dudaba, al menos hasta ahora. En sus memorias sobre la campaña ... de la primera mujer negra en aspirar a la presidencia de EE UU por uno de los grandes partidos, la excandidata defiende a pies juntillas la capacidad intelectual y cognitiva de su jefe, Joe Biden. «Si hubiera creído que estaba incapacitado, lo hubiera dicho», asegura. «Con todo lo leal que soy al presidente Biden, lo soy más a mi país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  4. 4 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  5. 5 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  6. 6 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kamala Harris culpa al Partido Demócrata de haber dejado en manos de Biden su reelección

Kamala Harris culpa al Partido Demócrata de haber dejado en manos de Biden su reelección