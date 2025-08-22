Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una protesta a las puertas de 'Alligator Alcatraz'. EFE

Una jueza ordena el desmantelamiento de 'Alligator Alcatraz', la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump

La magistrada de Florida Kathleen M. Williams impide el ingreso de nuevos internos y da sesenta días para su cierre por razones medioambientales

María Rego

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:13

La controvertida política migratoria impulsada por Donald Trump ha recibido un nuevo revés judicial. Una jueza federal ha prohibido el ingreso de más presos en ... el 'Alcatraz' de Florida, el centro de detención para extranjeros abierto este mismo verano, y ha ordenado su desmantelamiento en un plazo máximo de sesenta días. La decisión de Kathleen M. Williams, no tiene nada que ver con las condiciones que soportan los internos en esta cárcel -conocida como 'Alligator Alcatraz' por la presencia de caimanes- sino con razones medioambientales, ya que las instalaciones se habrían construido sin el correspondiente informe de impacto que marca la ley.

