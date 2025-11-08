Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Simpatizantes demócratas celebran el triunfo electoral de Zohran Mamdani en Nueva York. Reuters

La ola azul frente al rey Trump

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:37

Las elecciones de gobernador o alcalde en varios puntos de Estados Unidos esta semana han dado la victoria a los candidatos demócratas sin excepción. Han ... sido claros ganadores en Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Virginia y California, y además la movilización de sus votantes ha desbordado todas las previsiones. ¿Estamos ante una «ola azul», llamada así por el color del partido demócrata? A la mayoría de los europeos les gustaría pensar que asisten al principio del fin de la pesadilla trumpista. El segundo mandato del magnate neoyorquino es un tsunami que debilita la democracia estadounidense y el frágil orden internacional. Pero todavía queda mucho para poder enviar a Donald Trump y sus seguidores al desván de la historia.

