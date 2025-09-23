Hollywood alerta contra la «caza de brujas» de Trump y la «censura» a Jimmy Kimmel

Donald Trump se ha ganado la animadversión de buena parte del Hollywood más influyente en la batalla por la libertad de expresión. La cancelación del ... programa de Jimmy Kimmel por un comentario sobre el líder ultraconservador religioso Charlie Kirk ha sido el detonante para que unas 500 figuras célebres de la industria del cine clamen contra la «censura» aplicada al presentador, las «amenazas gubernamentales» y las «presiones» sobre los artistas y sus discursos.

Su manifiesto ha puesto sobre la mesa la inquietud en el mundo del entretenimiento por el «intento de silenciar a los críticos» con la Administración republicana. Un Gobierno que, sin embargo, este martes se ve forzado a encajar el regreso del 'late show' de Kimmel después de que la cadena Disney/ABC haya levantado la suspensión.

La lista de famosos que firma la carta promovida por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) incluye a Meryl Streep, Robert De Niro, Sean Penn –quien en una ocasión dijo que «Trump podría intentar destruir el mundo»–, Jennifer Aniston, Pedro Pascal, Ben Stiller, Selena Gomez, Michael Keaton, Naomi Watts, Billy Crystal, Maggie Gyllenhaal, Julia Louis-Dreyfus, Diego Luna. Jason Bateman, Christine Baranski, Martin Short, Debra Messing, Olivia Rodrigo y Natalie Portman.

Ampliar Anette Bening. Reuters

También incluye a históricas de la izquierda y la defensa de los derechos civiles como Jane Fonda, Barbra Streisand, Anette Bening y Jamie Lee Curtis, que en reiteradas ocasiones ha confesado su miedo por la «vuelta del fascismo y el odio», en especial tras las amenazas recibidas por su hija trans en las redes sociales.

Otros actores de vocación progresista que secudan la carta y han sufrido en primera persona las iras de Trump son Tom Hanks y Rosie O'Donnell, la comediante a la que el líder republicano amenazó con retirar la ciudadanía porque «no beneficia a nuestro gran país». O'Donell se afincó en Irlanda tras el triunfo del magnate en las elecciones de 2024.

Ampliar Tom Hanks.AFP

A Tom Hanks, la Academia militar de West Point le canceló recientemete la concesión del galardón Sylvanus Thayer Award debido a las presiones del presidente y el entorno ultraconservador. El premio se concede a aquellos civiles destacados por su defensa del lema 'deber, honor, patria' del ejército. Los graduados eligieron a Hanks por su trabajo en 'Salvar al soldado Ryan' y como productor de 'Band of Brothers', 'The Pacific' y 'Masters of the Air', todas ellas series centradas en la Segunda Guerra Mundial. Trump celebró la suspensión con una frase: «No necesitamos personajes 'woke' destruyendo nuestros premios americanos».

Ron Howard, el director de la adaptación cinematográfica de 'Hillbilly Elegy', la novela autobiográfica del vicepresidente JD Vance, es otro de los firmantes del comunicado. El responsable de títulos como 'Una mente maravilosa' o 'El código Da Vinci' ha confesado en más de una ocasión que, cuando conoció a Vance hace unos años, le pareció un politico de centro-derecha, «una especie de pensador moderado» que además dirigía afiladas críticas contra Trump. De ahí su sorpresa por el perfil ultraconservador que ahora muestra el 'número dos' de la Casa Blanca.

Un «momento oscuro»

Los artistas consideran que la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por las presiones gubernamentales han marcado «un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación. En un intento de silenciar a sus críticos, nuestro Gobierno ha recurrido a amenazar los medios de vida de periodistas, presentadores, artistas, creativos y artistas en general. Esto va en contra de los valores sobre los que se fundó nuestra nación y que garantiza nuestra Constitución».

Las celebridades son conscientes de que el conflicto es superior al de «nuestra industria. Maestros, empleados gubernamentales, bufetes de abogados, investigadores, universidades, estudiantes y muchos más también enfrentan ataques directos a su libertad de expresión». Y subraya: «Nosotros, el pueblo, nunca debemos aceptar amenazas gubernamentales a nuestra libertad de expresión».

El manifiesto advierte de la creciente polarización política que, según menciona el director de la ACLU, Anthony Romero, en un comunicado adjunto, está alumbrando «una era macartista moderna». Romero recuerda, no obstante, que el senador Joseph McCarthy «quedó desacreditado cuando los estadounidenses se movilizaron y se opusieron a él». Los famosos de Hollywood llaman también a la unión de los ciudadanos de EE UU, con independencia de sus ideologias, para defender la «creencia de que nuestras voces nunca deben ser silenciadas por quienes están en el poder, porque si le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos». «Atacan la esencia» de lo que significa» vivir en un país libre«, apostillan.

Ampliar Jimmy Kimmel. AFP

El comunicado ha avivado las expectativas sobre el regreso del programa de Jimmy Kimmel esta noche de martes (madrugada en España), en lo que supone uno de los retos televisivos más importantes de los últimos años. Se espera un abultado récord de audiencia. A algunos les recuerda el famoso pulso del periodista de CBS Edward R. Murrow con el senador McCarthy en la década de 1950. Incluso, sus competidores en la franja nocturna lo han celebrado como una «victoria de la libertad de expresión».

Sin embargo, la vuelta del presentador sigue generando tantas turbulencias políticas como su despido a finales de la semana pasada. «Esta es una victoria para la libertad de expresión en todas partes», ha escrito el gobernador demócrata de California. Gavin Newson, mientras el senador Chuck Schumer afirma que su regreso forma parte de los derechos de la Primera Enmienda y combate «los abusos de Donald Trump y Brendan Carr», el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Desde el lado conservador, el presentador de podcast de la derecha Matt Walsh, se ha dirigido de forma ácida al retorno de un programa que «estuvo en pausa durante unos tres días y, aun así, los izquierdistas nos dicen que esto fue un ataque mayor a la libertad de expresión que disparar y matar a Charlie Kirk». Megyn Kelly, expresentadora de Fox News y ahora presentadora de YouTube, comentó también: «Debe ser genial ser de izquierdas».