Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La gobernadora de la Reserva Federakl estaodunidense, Lisa Cook, en una imagen de archivo. AFP

Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal

La magistrada encargada del caso concede a Lisa Cook una orden cautelar para que pueda seguir en su puesto hasta que rinda veredicto

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:47

Lisa Cook no dimitirá. Tampoco Donald Trump podrá despedirla, como anunció con una carta publicada en Truth Social el pasado 25 de agosto. En respuesta, ... la gobernadora de la Reserva Federal, a la que el presidente ha puesto en la diana para ganar el control sobre el órgano que regula la política monetaria de EE UU, contrató un abogado y pidió protección a la justicia para seguir en el cargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  4. 4

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  5. 5 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  6. 6 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal

Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal