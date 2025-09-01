Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. EFE

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico

El vehículo del político, que también ejerció como abogado de Donald Trump, fue embestido por detrás y a gran velocidad cuando circulaba por una carretera de New Hampshire

M. R.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:38

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, de 81 años, sufrió el domingo un accidente de tráfico en una carretera de New Hampshire, donde un ... vehículo embistió por detrás y a gran velocidad al coche en el que viajaba el político. Las primeras informaciones apuntaban a que había resultado herido de gravedad, pero su jefe de seguridad aclaró que sufre una fractura vertebral, además de múltiples heridas y contusiones. «No fue un ataque dirigido», subrayó, consciente de las posibles teorías conspirativas que podía generar el siniestro al tratarse la víctima del antiguo abogado de Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  5. 5 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  6. 6

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  9. 9

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  10. 10

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico