Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, durante su intervención antes de la cita con Zelenski. Reuters

«España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

El presidente de EE UU vuelve a criticar al Gobierno de Sánchez por no elevar el gasto militar aunque esta vez no habla de «expulsar» al país de la Alianza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Antes de reunirse este viernes en privado con Volodímir Zelenski y a preguntas de los periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado ... de nuevo contra el Gobierno de España por negarse a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB acordado por los miembros de la OTAN en la cumbre de junio. «España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España», manifestó minutos antes de su encuentro bilateral con el mandatario ucraniano. En esta ocasión, el magnate evitó pedir la «expulsión» de España de la Alianza, algo que no está contemplado en las normas internas del organismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

«España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump