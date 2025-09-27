Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante las protestas en Nueva York. REUTERS

EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York

El mandatario colombiano participó en una manifestación en la que hizo un llamamiento a los soldados estadounidenses para que desobedecieran las órdenes de Trump

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:02

Estados Unidos ha revocado la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de «actos temerarios e incendiarios» durante una manifestación propalestina en ... Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario colombiano «se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamamiento a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios», indicó el viernes el Departamento de Estado en la red social X.

