El derrumbe parcial del bloque de viviendas del Bronx en Nueva York.

El derrumbe parcial del bloque de viviendas del Bronx en Nueva York. Bomberos de Nueva York (@FDNY en X)

El derrumbe parcial de un edificio de viviendas sociales en Nueva York obliga a desalojar a los vecinos

No hay constancia de heridos en el suceso, mientras las autoridades apuntan a una posible fuga de gas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:04

Una explosión de gas ha sacudido este miércoles un edificio de viviendas sociales de 20 plantas en Mott Havven, en el distrito del Bronx en ... Nueva York, y sus habitantes han sido desalojados. La detonación del número 205 de la Avenida Alexander ha provocado el derrumbe parcial del inmueble, aunque por el momento no se han registrado heridos. Los bomberos y el resto de equipos de emergencia han llegado rápicamente al lugar del accidente y utilizan perros rastreadores para cerciorarse de que ninguna persona haya quedado atrapada bajo los escombros, incluso trepando por encima de las montañas de ladrillos que llenan las inmedicaciones del bloque.

